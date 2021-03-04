去年施政報告中提出以「標準金額」徵收工廈重建補地價後，上月財政預算案中披露3月底前會公布相關詳情。最新發展局公布，以「標準金額」徵收工廈重建的土地契約修訂補地價先導計劃，將於3月15日推出，為期兩年，涉及標準金額水平，視乎地區及修契類型及樓面面積劃分，每平方米徵收補地價1萬元至9萬元。

發展局指，計劃適用於一九八七年前落成的工廈，旨在透過標準金額，加快完成工廈重建所涉及的修契程序，從而推動工廈活化，讓土地早日轉型作更切合社會需要的用途。計劃將全港分為五個大區，即港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北，以及修契前後用途訂立金額。

以港島區為例，修契前工業及倉庫標準金額為每平方米4萬元，若然要修改成住宅用途，即涉及標準金額改為13萬元，需要支付的補地價金額則為13萬乘以修契後的總樓面面積，扣減去4萬乘以修契前的總樓面面積，簡單而言，即每平方米徵收9萬元的差價；而徵收差額最少的，則為新界北區工廈改劃為商業用途，每平方米差額為1萬元。其中九龍東區為觀塘區、黃大仙區以及九龍城區中九龍塘的部分；九龍西區則為油尖旺 、深水埗以及九龍城區中紅磡及土瓜灣一帶；新界南區即荃灣、葵青、沙田和西貢區；至於新界北區即北區、大埔、屯門、元朗和離島區。

相關金額將會在生效後2年內維持不變，工廈業主可根據修契前及修契後的用途和總樓面面積，按該等已公布的標準金額計算應繳地價，考慮是否申請修訂地契以便進行工廈重建。

第一太平戴維斯董事總經理陳超國指，認為方案簡單清晰易明，目前而言方向都算好。陳超國認為無論是其區域劃分還是涉及的補價金額，都算貼合目前市況，畢竟若然區域劃分太細微，執行上都會比較困難，而且價格大致上都反映目前各區價格走勢，而且訂立2年期限，亦能有利於政府再檢討方案，並適時修訂金額留有彈性。不過陳超國亦指，雖然方案方向清晰，但最終效果好壞，能否有助推動工廈活化，仍然要視乎執行細節。

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