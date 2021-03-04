長沙灣「百億地王」新盤維港匯GRAND VICTORIA，會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇今日公佈項目1期定價。發展商指，維港滙I首批單位108伙，折實平均呎價24,628，成為一手新例後，以首批開賣單位計算，西九龍首批最貴呎價新盤。

會德豐常務董事黃光耀指，項目首張價單涉及108伙，實用面積介乎277至835方呎，當中包括12伙開放式戶、39伙一房戶、49伙兩房戶，以及8伙三房單位。價單定價為802萬至2,755.6萬元，呎價27,486至33,241元；發展商提供多達9種付款方法，最高折扣優惠為20%，折實價介乎641.6萬至2,204.4萬元，折實呎價為21,989至26,593元，整批折實平均呎價24,628元。

信置營業部聯席董事田兆源表示，同區項目近期平均成交呎價約2.7萬元以上，是次維港滙首批單位均價有最多兩成折讓，相信可帶動市場交投，並為項目打響頭炮；預計加推單位價錢將增至2.8萬至3萬元。

入場單位為第3B座7樓H室，實用面積277方呎，屬開放式間隔，價單定價802萬元，呎價28,953元；扣除最高20%折扣優惠，折實價為641.6萬元，折實呎價23,162元。

108伙單位中，涉及12伙開放單位、39伙1房單位、15伙2房開放式廚房單位、14伙2房落地玻璃廚房單位、14伙2房單位、6伙2房連儲物房單位及8伙3房1套多功能房連洗手間單位。以定價計，108個單位預計可套現逾14億元，折實約套現11億元。項目將於明日開放示範單位予公眾參觀，並同步收票。

維港匯分三期發展，項目位於荔盈街6號及8號，五家發展商於2017年透過合組財團方式以172.9億元奪得地皮，登上當時本港最貴住宅地皮紀錄，每呎樓面地價1.75萬元。地盤面積約20.8萬平方呎，可建樓面約98.8萬方呎。第1期建有4座住宅涉及524伙，實用面積256至2,189方呎。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，GRAND VICTORIA今天公佈首張價單108個單位，訂價重返年半前同區新盤匯璽III售價，亦比九龍臨海二手屋苑造價有約15%折讓，實屬吸引，相信發展商有意以平價起動樓盤，料首批單位可一Q清枱，掀搶購熱潮。

陳永傑指，本月樓市繼續造好，加上疫苗開始接種，通關有望，投資氣氛亦轉好，市場普遍睇好後市，料發展商趁好市散貨，務求貨如輪轉，料其他新盤亦有機會克制訂價，故調整本月一手成交量至2,000宗。

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