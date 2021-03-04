經歷本周二波叔就「股票印花稅」時彈出彈入的言論之後，大市周三稍為喘定，支撐大市上行的，竟然係中資金融股及資源股。周三晚美股科技股冧市，拖累港股新經濟、高估值股份再被洗倉，恒指周四收報29236點，跌643點，成交2244億元，而家清倉係咪太遲？仲可以點樣部署？全球股民債息行先情況下，見到心儀股份打八折、七折，仲敢唔敢心動？仲好唔好溝貨？呢一浪坐咗艇仲有無翻生機會？

另外，兩會將於周五開幕，相關概念股似乎先行炒上，仲有乜板塊可以留意？周五有獨立股評人股領袖（Tony）和蘋果專欄作家唐牛分析大市，同埋大派心水股。想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳科技股清倉？股領袖、唐牛同你傾

日期：3月5日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：獨立股評人股領袖（Tony）

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

YouTube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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