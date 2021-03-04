富達國際發布「全球女性投資理財報告」，調查顯示香港女性視退休後有足夠資金照顧自己為首要人生目標之一，但只有19%受訪女性已實現此目標，當中有超過六成（63%）55歲或以上受訪女性表示尚未能達成此項人生目標。

調查於1月初訪問超過2,000名港人，數據顯示，香港女性平均希望在62歲退休，而受訪女性期望退休儲備能維持退休後20年的生活，預計平均每月需要約28,500元，目標入息替代率為86.2%。 所謂入息替代率（Replacement Rate），即退休金相對在職時入息的比率。

超過三分之一（38%）受訪女性在計劃退休預算時考慮了退休生活年期，但四成受訪女性憂慮目前的退休計劃或儲備不足，導致退休後生活資金出現缺口（Retirement income shortfall）。七成受訪女性表示未能如期達成退休目標，相比之下， 只有62%的男性受訪者有相同看法。

調查又顯示，有六成的女性對財務管理感興趣，而58%的女性表示會積極理財，但只有四成的香港女性同意「投資適合我」的描述，而男性比例則為五成。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，及早計劃儲備足夠的退休資金，是確保大家將可實現目標的最佳辦法，檢視日常消費習慣或可發現儲蓄機會，即使由小額投資開始，透過長時間複合增長，可望日積月累達至可觀的回報，例如減少外出用膳次數或選擇更便宜的運動方式以取代定期健身會籍。

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