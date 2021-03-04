憑科技股重登香港首富寶座的李嘉誠，其私人投資旗艦維港投資有份入股的美國植物肉製造公司Impossible Foods，受惠過去一年銷量和規模經濟效益龐大增長，香港零售價將在周五（5日）起減價，340克植物牛肉在百佳的建議零售價由89.9元，調低至65.9元，平26.7%。

Impossible Foods表示，在今年二月下調美國超級市場的建議零售價格20%後，將降價延伸至香港其他亞洲市場，乃一年內第三次以雙位數的幅度降價，隨著業務急速增長，全球對其產品的需求持續錄得破紀錄增長，造就了多次降價，

Impossible Foods香港總經理藍凱慧表示，自2018年在香港市場推出以來，業務不斷急劇增長，當中餐廳銷售點由去年1月以來上升了1.6倍，零售網絡也在不斷擴展。她稱，本地零售商將價格相應下調直接回饋消費者，有助於共同推動一種嶄新的主流消費模式，鼓勵大眾轉向購買價格相宜的植物肉類，期望能一直降價，最終目標是比傳統碎牛肉更便宜，「這對進一步實踐公司逆轉『氣候時鐘』的使命是關鍵一步，請繼續關注未來更多的降價措施。」

百佳董事總經理任良安稱，透過回饋消費者方式，藉此鼓勵更多消費者將植物性食品融入日常飲食中，冀能提升消費者的環保意識，同時加強推廣可持續發展的概念，均是百佳和Impossible Foods共同秉持著的核心價值。

Impossible Foods上月才向美國境內供應予餐廳的食品批發商調低產品售價平均約15%。該公司指，自植物牛肉Impossible Burger在2019年九月推出以來，零售足跡增長逾100倍， Impossible Foods的產品亦已擴展至美國逾3萬多家餐廳，以及加拿大和亞洲數千家餐廳。爆炸性的增長實現了全新的規模經濟，讓 Impossible Foods 能將節省的成本回饋給客戶、商家和消費者。

李嘉誠投資未上市初創企過百間

上月公布的福布斯香港富豪榜顯示，李嘉誠憑持股科技股Zoom令身家大漲，以354億美元（約2740億美元），尚未計及他與他紅顏知己周凱旋主理的維港投資旗下多家初創公司。

據維港投資官網顯示，目前在全球投資的公司多達103家，包括2016年首次入股Impossible Foods，近年亦參與過多家人造肉初創公司的融資。

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