【本報訊】地執法部門對包括美團（3690）、拼多多在內5家社區團購企業的不正當價格行為，作出行政處罰。國家市場監督管理總局公佈，就美團旗下美團優選、滴滴出行旗下橙心優選、拼多多旗下多多買菜、十薈團及食享會，涉嫌不正當價格行為立案調查，發現有企業以低於成本價促銷，損害其他經營者合法權益。

美團股價低開後倒升

公告指，這些公司在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對手或獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂正常的生產經營秩序，損害其他經營者的合法權益，違反《價格法》第14條第（二）項規定。

市監局及後對橙心優選、多多買菜、美團優選等4間社區團購企業，分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，並向武漢七種美味科技有限公司處以50萬元人民幣行政處罰。美團股價昨一度潛水低見352.8元，惟午後轉升，收市升幅擴大至2.8%，收報372.6元。

美團回應表示，公司對事件高度重視，並會加強整改。橙心優選稱將嚴格遵守相關法律法規，多多買菜亦表明會對相關問題積極整改。

「社區團購」類似香港網購，以居住社區為單位，由「團長」拉人團購；消費者預購後可到便利店或區內商店取貨，節省運輸成本，團長則可抽佣。