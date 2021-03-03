在一個跌浪裏，通常令投資者越陷越深的往往不是多次的急跌，反而是有兩大陷阱。第一大陷阱在於錯失止蝕，最近坊間常有應否止蝕的爭拗，因為投資者害怕止蝕完後會錯失往後升浪，皆因跌浪前都是一波又一波強勁的升浪，升浪中的調整為投資者營造出跌完只會再升的習慣。當面對太多次火警演習，當火警真正來臨時，投資者卻早就忘記了如何逃生，即使在跌浪中屢次出現反彈，最終亦可能因之前的經驗，令自己未能夠嚴守止蝕，在反彈時又推高離場價，到回調時又追價斬倉，最後在跌市中多次低賣，導致進退失據。

即使可以確切執行止蝕，亦要避免第二大陷阱──入場過早過急。要知道跌市中波幅增大，跌得急，同樣亦彈得急，每次急彈總會讓人有種「執輸行頭，慘過敗家」的感覺，結果卻是將手上資金一次又一次送去套着。跌浪中最值得入市的位置，事實上並非單看一次半次的反彈。若是以逆勢操作來說，應是每次小時、日線圖都出現超賣，區間指標處於超賣水平，而趨勢指標處於相對低位時。若是以順勢操作來說則應是出現一底高於一底及一頂高於一頂的反彈，順勢指標亦轉為牛區，波幅指標亦轉為向上時才再作部署。

昨日大市反彈700多點，但MACD仍處於階段3，並只有略為收窄，隨機漫步指標STC仍然處於向下階段，亦未觸及超賣水平，難以說服筆者升勢重臨，整體策略是以輕倉游擊找尋托市板塊為主，執筆時大市以鋼鐵、資源等板塊主導，運動服如特步（1368）、動向（3818）、航運如中國外運（598）、物管如濱江服務（3316）等雖未見起動，但指標亦有改善，可以游擊戰短炒一下。上周的恒安（1044）略欠支持，需嚴守止蝕，中銀航空租賃（2588）則已經破頂，可以順勢推高止賺放一放紙鳶。

灝昇

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