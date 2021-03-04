商品大王羅傑斯（Jim Rogers）警告，由於全球印鈔規模變大，大量資金湧入股市，目前市場充斥熱炒股票，加上大量散戶入場，透過特殊目的收購公司（SPAC）上市的公司激增，美股已正趨向泡沫化，他預料黃金和白銀兩大避險貴金屬價格將會上升。

羅傑斯接受外媒RealVision專訪時稱，SPAC這類借殼上市公司大增，通常是大牛市結束時出現，又指現時投資者只花10秒就可上網買股票，全球大量資金正投入股市。他指已看到美股泡沫正在形成，投資者難以賺錢，但尚未看到出現全面泡沫。

去年美國上市新股有一半來自特殊目的收購公司（SPAC），這股「空白支票公司」熱潮已席捲全球市場，亞洲亦越來越多富豪加入，包括何猷龍、李嘉誠、鄭志剛等，香港和新加坡亦正研究允許SPAC掛牌上市，預料這股熱潮將蔓延更快。

《彭博》報道，今年為止，已有至少8間具亞洲投資者背景的SPAC赴美上市，集資至少24.2億美元（約188億港元）；2020年全年則只得11間亞洲SPAC集資22.6億美元（約175億港元）。

為了在低利率環境下產生更大回報，亞洲不少家族辦公室，包括新濠國際（200）主席兼行政總裁何猷龍旗下私人家族辦公室「黑桃資本」，計劃建立以SPAC為主題的投資組合；新世界發展 （17） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦有意通過SPAC，在美國籌集2億至4億美元資金並上市。

至於長和系創辦人李嘉誠，傳正籌備通過在美國上市的SPAC，集資約4億美元；李澤楷更考慮在美國設立第三間SPAC。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興提醒，面對SPAC上市數目增加，但美股市場投資者多數是機構投資者，香港散戶比例較高，對新金融產品未必太了解，會增加投資風險。

羅傑斯對於SPAC狂潮，他形容錢好像越來越易賺，但他提醒這可能是牛市結束的先兆，「還記得密西西比公司（Mississippi Company）、South Sea Company的南海泡沫事件嗎？那是300年前發生，但這一切又再次發生了。」

另外，訪問期間他亦透露自己很後悔幾年前沒有買比特幣，但他認為比特幣若真正成為流通貨幣，各國政府定必介入。另外他指出現時對投資中國股票感到興趣，因為股票較美股便宜，而且中國似乎較大多數國家處理疫情要好，人民生活已一切如常。

美債息升，美滙走強，美元指數重上91水平，金價周三跌逾2%，創近9個月低位，現貨金曾跌1.2%，每盎司1717.67美元。

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