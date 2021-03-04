近期樓市二手成交量急增，其中一個原因是不少業主移民賣樓。單計馬鞍山區，過去2日已錄得2宗移民盤成交。

美聯物業陳少鴻表示，繼迎濤灣日前有業主移民沽貨後，最新一宗見於新港城Q座高層5室，實用面積361方呎，兩房間隔，業主2018年1月15日以560萬元購入單位，因打算移民，持貨夠3年「SSD」鬆綁即放盤，原本叫價640萬元，議價後以633萬元成交，呎價17,535元，單位由放盤至賣出只短短3天，賬面獲利73萬元離場。

大埔康樂園再錄移民盤成交。中原地產張健業表示，大埔康樂園17街雙號屋成交，單位實用面積1,237方呎，業主打算移民海外沽貨，開價約2,200萬元，議價後減價250萬元，日前以1950萬元沽出，呎價15,764元。單位於2013年6月以1,395萬元買入上址，持貨約8年，賬面獲利約555萬元離場，升值約40%。

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