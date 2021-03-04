擾攘近3年，會計師公會的「一人一票選會長」改革方案終於在3月1日出爐，咨詢期為三個月到5月31日為止。根據建議方案，會員一人將有三票，分別可以投出會長及兩位副會長，看似有普選，但魔鬼在細節，如果大家對2014的「袋住先」政改方案有印象，一定覺得會計師公會的建議熟口熟面，皆因兩者都在提名門檻出事。

現時公會的提名方案有三個：「方案一」要求候選人在理事會獲得跨界別支持，分別在執業、非執業和政府委任理事獲得至少兩票支持；「方案二」就只選一百個會員提名；「方案三」則是混合式，分別要一百人提名及包括兩位政府委任理事在內的四名理事支持。即是除了方案二外，另外兩個方案都要政府支持才能選會長。這種方案甚至比現行機制還要差，因為現時公會會員至少仍有可能透過民選理事去選出非傳統建制的會長，今屆會長鄭中正便是一例，但如果採取了上述的方案一或三，那就連唯一機會都失去，但該會長卻可打正旗號，披著會員授權的外衣為所欲為。

所以這份改革方案到底是真的想落實一人一票選會長，還是幫傳統建制挽回近年因失去民選理席位而帶來的劣勢，我實在睇唔透，不過從改革委員會的組成大概有一點端倪。該委員會主席為孫德基，而他亦為政協、前審計署署長、前公會會長及安永合夥人，其餘委員除梁繼昌外亦是建制或大財團人士，所以這改革方案背後的考量大家都心知肚明，而我亦希望各會員能拒絕這種貨不對辦的一人一票。

神仙丁

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