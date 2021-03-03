【本報訊】金沙（1928）母企拉斯維加斯金沙集團昨日公佈，以62.5億美元（約487.5億港元）出售其位於拉斯維加斯的賭場資產組合，正式退出屹立逾30年的美國賭城。集團將重新聚焦澳門及新加坡等亞洲市場，似乎對澳門續牌志在必得。受消息刺激，金沙集團昨盤前一度升逾3%。

集團出售旗下包括威尼斯人酒店（The Venetian Las Vegas）、帕拉佐皇宮飯店（Palazzo）與金沙展覽及會議中心 （Sands Expo Convention Center）等位於拉斯維加斯的資產，涉資62.5億美元；買家為美國私募Apollo Global Management及美國房託基金VICI Properties。

研發展網上博彩

1月去世的金沙創辦人Sheldon Adelson於1989年計劃進軍博彩業，收購美國拉斯維加斯金沙賭場，以及建設一個鄰近的會展中心。2000年代將博彩王國拓展至海外，包括2004年進軍澳門，並先後開辦金沙、威尼斯人等4間賭場。集團2019年的亞洲業務佔總收入85%，而美國業務僅貢獻不足15%。金沙指，已計劃投資逾50億美元，用於集團未來五年的亞洲區發展。

集團行政總裁Robert Goldstein表示，亞洲區繼續是集團骨幹，將重點發展澳門及新加坡；同時物色美國其他有潛力機會。根據Refinitiv Eikon數據，澳門及新加坡分別佔2020年總收入的48%和35%。此外，金沙正研究發展快速增長的網上博彩業務。