《華盛頓郵報》設了一個網站，專門統計特朗普發表不實或誤導言論的次數。1月20日埋單截數，他在任4年合共講了30,573個大話，平均每日21次。

英國首相約翰遜也不遑多讓，他掌管Spectator雜誌接近十年，Peter Oborne曾是他旗下的政治評論員，他形容舊上司為人聰明、風趣、富魅力、有亮麗的履歷，而且人脈廣博。不過，他說謊的慣性、系統性和不要臉的程度，即使在政客之中，也是難得一見。

約翰遜榮升閣揆之後第100日，在視察諾定咸郡醫院時揚言，自己在完成脫歐之前會滴酒不沾。不過僅僅一日前，他探訪一間酒廠，卻被拍攝到正在喝威士忌。數日後，他在一間酒吧內被問會否一嚐那裏的啤酒。他重申不會允許自己在脫歐前喝酒，但隨即加了一句： 「I’ll whet my whistle」，然後便把啤酒倒進口裏。

在此之前，他巡視了倫敦東部的一間醫院，隨行的還有記者和拍攝隊伍。一位陪同女兒看病的男子看見約翰遜便怒氣匆匆的說，國家醫療衞生系統已被摧殘，他居然還敲鑼打鼓帶同記者來做秀。約翰遜竟回應：「事實上，這裏沒有傳媒。」那名父親指着現場的鏡頭質問他那些是甚麽人。事後此片段被大小新聞媒體廣泛採用。

約翰遜歪曲事實的功力已達匪夷所思的境界，絕不遜於特朗普。

何安達

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