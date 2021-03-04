豪宅市道回復暢旺，上月中長實 （01113） 旗下西半山波老道21 BORRETT ROAD，頂層天池樓王大宅以近4.6億元易手，呎價高達13.6萬元，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。相關交易根據土地註冊處資料顯示，買家登記姓名為尹曦，只須支付樓價最低4.25%印花稅，涉及稅款約1,950萬元，意味以首置身份入市。

資料顯示，21 BORRETT ROAD的23樓01室「天池屋」，實用面積3,378方呎，五房間隔，另連2,131方呎天台及717方呎前庭，天台設有私人泳池，由尹曦(YIN XI)以4.59億元連3個車位買入，13.6萬元的呎價貴絕亞洲分層戶。

據資料顯示，買家尹曦原本持有西半山殷然一個2房單位，為2016年以2,982萬元購入，但最新顯示單位上月以2,960萬元轉手，新買家名為王洋(WANG YANG)，持貨5年帳面蝕讓22萬元，相信放售單位目的在於自製首置身份，買入波老道豪宅最少可以節省印花稅逾4,934萬元。

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