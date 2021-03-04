《彭博》引述知情人士指，中信里昂證券的香港團隊，在過去兩個月流失了一半以上的成員，而最新離職人員包括香港一個8人債券銷售團隊的5名成員。

中信證券在2013年收購里昂證券後，一直加強控制，取消了其獨立決策，亦要求主要管理層直接向北京總部滙報，甚至要求作出今後五年的規劃，越來越具中國特色。

在過去兩個月，董事Tom Carlone、聯席董事Luke Yang和GaryLam以及經理Chris Wai和Cherry Chan都已離職。據知情人士指，中信證券不斷收緊香港經紀業務的控制，削減固定收益業務的可用資產負債表業務，並且阻礙其交易能力，最新離職人員包括一個8人債券銷售團隊的5名成員。中信里昂對報道回應指「不宜發表評論」。

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