【本報訊】兩會到臨，人大會議明日開幕，港股刮起維穩暖風，先有內媒分析中央可能月內定向降準，後有57.47億元北水來港掃貨，屬過去一周最多。縱使大市成交低於2,000億元，恒指仍升784點，至29880點。耀才證券研究部副經理譚智樂指，半導體及新能源是國策大方向，相信有相關國策推出，但認為可待見29000點才考慮買貨。

今日先有政協會議開幕，而屬最高國家權力機關的人大，則在明日開始會議。內媒《中國證券報》引述分析指，料本月資金面會以穩定為主，定向降準可能適時落地。另外，市場對於中銀保監會主席郭樹清日前暗示溫和退出刺激措施行列的解讀，在昨日忽然正面化，有指這反映內需正改善，息升有利內銀息差向好，且沒再提及銀行要配合讓利。連串利好消息巧合同時出現，內銀股大爆發，工行（1398）和建行（939）同升逾5%，中行（3988）亦升4.1%，單是這3隻內銀股已拉升大市166點。恒指最終報29880點，升784點，成交額為1,850億元。

分析員表示，因部份優惠政策退場，造成內地貸款利率向上，此舉有利銀行淨息差，但影響幅度不大，市場明顯反應過度「冇壞消息當好消息炒」，而且郭沒再提到量寬及內銀讓利，意味經濟穩步復蘇，市場借勢「大炒」作為百業之母的內銀股。

專家：成交偏低宜觀望

摩根士丹利報告則指，郭的言論相信代表當局仍奉行溫和逆周期措施，不會收緊信貸或採加息政策。相比已發展經濟體仍續推刺激方案，大摩認為有關訊息突顯中國推進資金雙向流動及金融市場開放定位。

本地銀行昨亦起動，滙控（005）上揚2.7%至46.25元，該行公佈擬發行5年期10億美元4厘年息的永久後償可轉換證券，以及10年期10億美元4.7厘年息的永久後償可轉換證券，其控股的恒生（011）升1.9%至149.9元。獲高盛上調目標價至35.5元的中銀香港（2388），則飆4%至26.35元。

其他板塊方面，光伏股強勢依然，保利協鑫（3800）被推高9.5%至3.23元，陽光能源（757）升1.9%至0.53元。電動車概念股亦有炒作，贛鋒鋰業（1772）升5.5%，恒大汽車（708）升3.4%。

香港股票分析師協會副主席郭思治指，發展新能源是全球大方向，中國自然不例外，市場炒作兩會期間會有相關政策出爐，亦可以理解，惟近來大市日升日跌，昨日成交額更屬近期偏低水平，未能配合升勢，認為目前宜觀望。

譚智樂則認為，兩會還可能擬定半導體行業的政策，中芯（981）等可望受惠，新能源股則以光伏股較易跑出，因行業技術相對成熟，當最終的政策補貼比預期低，相關企業的盈利能力亦不會大受影響。然而，譚留意到大市近期有板塊輪動現象，中小型科技並非資金首選，故即使相信恒指長期而言可再上31000點，宜選擇騰訊（700）、港交所（388）、內銀和本地銀行的龍頭股為佳，最好待回調至29000點時分注買入。