最近加密貨幣一度下跌（樂觀點看是進入「特價時段」），不久之後回升，比特幣重上5萬美元，以太幣亦回到1,500美元樓上。蘋果財經版另一專欄作者、加密貨幣真專家李思聰的看法，是這次跌幅跟以往加密貨幣過山車般的上落比較，已算相當溫和。

好奇心驅使下，我先用比特幣每日價格計算回報率，再為回報率計算標準差（standard deviation）量度波幅。在過去5年，比特幣的平均回報率約為0.26%，看似不高，其實相當驚人，因為這是每日的變化。標準差則更誇張，高達4%，是回報率的十幾倍，可見比特幣的刺激程度絕非股票可以比擬。

若果將5年數據分開前後兩半計算，又或每日只算最近一百幾十日的數據，就會發現標準差的確有所下跌，亦即比特幣表現比以往溫和。無論是爆升還是暴跌，今天的銀碼看起來雖然大得多，但以百份比計其實不及2018年瘋狂。若果撇除去年疫情爆發後的一次急跌，比特幣穩定的趨勢就更加明顯。

為甚麼？交易規模大了，參與人數多了，市場由「薄」轉「厚」，價格自然就較難由少數人興風作浪，人踩人的事件亦較難發生。另一個較有爭議的解釋，是隨著相關的衍生工具增加，市場資訊傳達得更多更快，資金流動性亦會上升（一個指標就是買賣差價越來越窄），比特幣本身波幅反而會降低。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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