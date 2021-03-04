恒指周四跌643點，收報29,236點，主板成交2,244億元。港股通南向資金買賣成交579億元，淨沽逾43億元。其中，滬港通淨沽14.6億元，深港通淨沽28.7億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、中芯（981）、中移動（941）、思摩爾國際（6969）等，北水成交介乎20億至52億元。

獲北水護盤淨買最多個股，中移動以10.8億元增倉排首位，股價收報55元，隨大市跌逾2%；長城汽車（2333）錄淨買1.7億元，股價挫近9%，報20.95元。

淨沽最多個股為美團，淨走逾10億元，股價跌8.7%，報340元。本報統計自2月18日港股通復市，整個牛年北水每日均淨沽美團，至今合共11個交易日，累沽出114.9億元，期內股價累跌25.2%。國家市場監管總局昨公佈，對五間社區團購企業的不正當價格行為作行政處罰，其中包括美團旗下美團優選，並處以150萬元人民幣罰款。

另外，騰訊亦淨沽近9億元、港交所（388）淨沽7億元、思摩爾國際（6969）淨沽逾5億元。藥明生物（2269）成全日表現最差藍籌，北水淨走近5億元，股價大跌一成。

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