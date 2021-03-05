中國官媒報道，有政協委員表示會於兩會提交多份提案，冀加快建立人民幣滙率衍生品市場，推出人民幣滙率期貨。

《證券時報》刊文，全國政協委員、中投公司原總經理屠光紹表示，今年兩會期間將提交多份提案建議，涉及建設國際大宗商品定價中心、加快推進人民幣滙率期貨。他建議，上海國際金融中心需要加快確立其全球人民幣資產管理與風險管理中心地位，更好地促進國內國際金融資源有效配置。

屠光紹和全國政協委員、證監會原副主席姜洋在聯合署名的提案中建議，應加快上海人民幣滙率衍生品市場建設步履，按照實需原則和風險中性原則，率先在上海推出人民幣滙率期貨，以人民幣兌美元期貨為起點推出在岸場內外滙期貨產品，並借鑒國際成熟市場經驗，加快研發在岸人民幣外滙期權等其他衍生產品，使上海外滙市場逐步擁有完善的即期、遠期、期貨、期權、掉期等金融工具，滿足投資者從短期至中長期的風險管理需求。

屠光紹認為，境外投資者持續購買中國境內人民幣資產，對人民幣滙率風險管理的需求日益增加。同時受到全球經濟復蘇遲緩、發達國家寬鬆貨幣政策、美滙指數波動下滑等多重因素影響，預期人民幣滙率雙邊波動持續加劇，對境外投資者而言，外滙風險管理工具的重要性愈加顯現。

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