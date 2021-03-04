他過去廿年人工達到近30億，薪俸稅超過4億，時薪達到2.6萬元，足足是最低工資的693倍；曾經有人這樣形容——「他是充滿賺錢細胞的人」，但他卻不是老闆，他就是霍建寧，在遇上首富老闆李嘉誠闆後，成為年薪高過上市公司盈利的一代打工皇帝。

過去20年以來，年薪從來沒有低過9位數字，在打工皇帝這個寶坐上長達19年，是第一代的打工皇帝，最新在2019年報顯示年薪達到2.27億元，能夠賺到這個數字，除了自已本身的能力外，亦需遇上一位願意將盈利與同事分享的老闆。

充滿賺錢細胞 萬中無一

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍指出，像霍建寧般的打工皇帝萬中無一，老闆與僱員之間有着相輔相成的作用，管理層有能力讓公司賺錢，再加上遇到一位願意分紅的老板；要知道市場上100間公司有超過90間都不能賺錢，即使有能力讓公司賺錢的管理層，遇上不願意分紅的老闆，最終亦可能在市場上兜兜轉轉。

其實霍建寧最初期在長實只是任職會計主任，三年後離開，並與友人合資開會計師行，但創業似乎不是他的本事所在，不久便告結業，最後還是覺得最適合打工之下回巢，亦正式走上打工皇帝之路。有能力的工作狂即使找到合適的地方，亦未必一定可以成功，要上位尚要天時及人和，當年和黃大班馬世民到日本出差，霍建寧由長實借調至和黃，意外地被馬世民發現他是一個談判專家，傾「刁」一流，向李嘉誠大力推薦。

創出表外融資

獲推薦並不足以成大事，交出成績是重點，創出表外融資（Off Balance Sheet Financing）為當時正在高速發展時期的長實提供融資，在「賣橙」一役為李嘉誠大賺千億；將赫斯基轉虧為盈。多年來為長和所賺的相對於其兩億年薪，可以說是超值。

做好工作是打工仔的本份，協助處理老闆棘手問題，在老闆不方便表態的地方，大聲為老闆表態，這種護主之心不可少，例如在2002年5月份，街市豬肉買手因為不滿超市出現豬肉減價戰而一度罷買，矛頭直指長和旗下的百佳，這些涉及民生問題涉及公司甚至老闆李嘉誠的公眾形象，霍建寧亦隨即開腔為李嘉誠護航，回應減價戰的指控，他說：「據我所知，壟斷是應該加價，現在我們減價，有人要我們加價，所以我現在都不明白甚麼是壟斷。」

出位的護主言論，當然不只一次，在2002年合和創辦人胡應湘就港珠澳大橋的建議中，在大澳建貨櫃碼頭，直接影響和黃旗下貨櫃碼頭利益，霍建寧當時亦公開炮轟胡應湘：「若Gordon要起橋，自己搵到錢，我恭喜佢囉，你去做世界唔緊要，你就唔好做我世界，咁會死人。」

護主有功 曾指李卓人用文革式示威

2013年碼頭工人罷工事件，「做世界」言論再度出現，當年他在北京接受採訪時炮轟李卓人以文革方式抹黑李嘉誠「幫工人做世界」，當年葵涌工人發動工潮，李卓人協助工人一方表達訴求，矛頭指向李嘉誠，當時遠在北京的霍建寧隔空發炮：「李卓人無所不用其極，佢根本唔想有結果，整張李生大頭相，根本用文革方式去做（示威）。」

又說：「而家連判頭都冚旗，係咪李卓人派班人嚟同我哋做世界。」「而家21世紀，你叫人做24小時人哋都唔制啦，我個仔日日做20小時，你估有人逼佢咩，佢自己做之嘛。」並指李嘉誠對當時外判的加薪方案並不知情，外判員工並非其公司員工。

更重要的是適時奉承老闆，「其實呢20、30年嚟呢，李生同和記啲同事一齊全世界跑，建立咗呢個基業，我覺得喺華人嗰方面呀，都好驕傲吓」。他又稱：「最唔公道係，你哋知唔知李先生一年係捐幾多錢？佢嘅基金到依家捐左130億」。又說：「我哋百佳、豐澤，服務、樣樣嘢又平又靚又正，咁你點解唔嚟我度買呀，哈哈哈！我哋對啲客戶服務得咁好，我哋啲客戶好喜歡我哋，電話又靚、網絡又好」。

但出位言論只適用於護主，在李嘉誠身旁時，就時刻保持低調，業績記者會時，霍建寧從不多言，只待李嘉誠開聲叫其代答時才會開口，不單止是李嘉誠本人，就連待在李嘉誠長子李澤鉅身旁，這招同樣適用，即使在買橙一役創下商界最賺錢的歷史性交易，但亦從不以功臣自居，有傳他當要遞電話給李嘉誠時，仍是雙手奉上；平日生活低調，傳媒對他個人了解少之又少。

李嘉誠親自與兩子出席霍女婚禮

除李嘉誠之外，霍建寧對兩位少主亦服侍周到，有傳霍建寧陪李澤鉅及李澤楷到加拿大滑雪，霍建寧太太霍何綺華與李嘉誠長孫女李思德亦是李嘉誠旗下慈山寺的董事。而霍建寧嫁女，李嘉誠更與兩位兒子一同出席婚宴，反映李嘉誠對霍建寧的信任。

李嘉誠一直待霍建寧不薄，自1999年開始，他的薪酬從未少過1億元，並穩坐本港打工皇帝寶座長達19年，直至2017年才被恒大（3333）夏海鈞及騰訊（700）劉熾平打破紀錄。

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