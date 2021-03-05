成立僅6年的Bumble（NASDAQ：BMBL），打破交友平台一貫以男性主導，創立以來開宗明義奉行女權主義，建立關係要由女性作主。事實證明，尊重女權不單只市場受落，更加有價有市。

前Tinder開國功臣 自立門戶

想得出以女權主義作生招牌，自然要由創辦人說起，Whitney Wolfe Herd是著名交友平台Tinder的開國功臣之一。2014年因意見分歧離職，之後更對簿公堂，指控任職期間遭性騷擾，最終獲賠償和解。

Wolfe Herd獲得另一交友平台Badoo話事人Andrey Andreev財力支持，離開Tinder後隨即另起爐灶成立Bumble，要讓女性在建立社交關係上擁有一切話事權。由於平台上只有女方有主動權，故Bumble在美國亦被稱為Sadie Hawkins dating app，意思指由女性主導約會的應用程式。

黑石入主 首掛大漲63%

2019年，黑石集團（Blackstone）入主Bumble及Badoo， Andrey Andreev引退，兩大平台繼續由Wolfe Herd掌舵。今年2月，融合了Badoo的Bumble，強勢登陸納斯達克，招股指導範圍一再調高，最終以43美元定價；首日掛牌大升逾63%，收報70.31美元。帶挈持有12%股權的Wolfe Herd，以31歲晉身全球最年輕的億萬女CEO。

女性用戶掌主動權

Bumble服務目前分為三部份，Bumble Date讓女性主動出擊約會； Bumble BFF主攻拓展朋友社交網絡；Bumble Bizz則協助尋找工作機會或導師。

運作所採取的女性主導，即平台作出配對後，只准許女方展開對話，男方要乖乖等候；如果24小時內女方「無所行動」，意味男方「食白果」，但可採取延長期限功能，以示誠意。而為確保在尊重及平等的基礎上建立關係，平台有嚴謹的檢舉制度及相片審查，將騷擾、歧視、侮辱、虛假及商業宣傳等情況減至最少。

Bumble吸金力遠勝Badoo

Bumble尊重女權，成功鼓勵女性行出第一步，自平台於2014年9月推出以來，累計展開對話（first move）次數超過17億次。截至去年9月底止，月活躍用戶有超過1230萬戶，而女性用戶比男性多出三成；若然連計Badoo，集團在全球月活躍用戶（MAU）約達4000萬名。

事實亦證明，女性在交友平台更捨得使錢， 集團預計，去年底Bumble付費月活躍用戶達114萬戶，數字雖然仍不及Badoo的136萬戶，但不要忘記， Badoo早差不多十年起步，而Bumble僅成立6年；截至2020年第三季度，Badoo的MAU為2840萬，Bumble的MAU為1230萬，即付費用戶比例已完勝Badoo。

若然參考每月每戶平均收入（Average Revenue per Paying User, ARPPU），Bumble吸金能力更驚人。初步估算，去年ARPPU介乎26.22至26.29美元，而 Badoo則只有12.62至12.65美元。以女性為中心，成功在眾多交友平台當中取得絕對優勢，正以高速增長的Bumble，相信距離實現盈利已不遠。

下星期公佈業績

Bumble的收入在2019年增長36%，達到4.889億美元，但在2020年首9個月，同比僅增長了4%，達到3.766億美元，因為Badoo出現9%下降大大抵銷Bumble的14%增長。市場預期，Bumble全年收入將增長19%，至5.8億美元，然後在2021年再增長25%，至7.23億美元。Bumble會在下星期公佈最新業績，有機會成為觸動股價因素。

適逢納指近日調整，科技股紛紛從高位回落，Bumble也跌至約60美元水平，可將公司放入監察名單，值得伺機收集。

梁耀康

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