日前美國聯儲局主席發表講話，指有機會出現通脹，未有對國債孳息率上升作出實質性評論。美國十年期國債債券孳息率升0.37%，至1.556厘。高盛上調今年年底國債孳息率預期，由1.5厘升至1.9厘。

歐洲股市早段和美國三大指數期貨均跌，道指期貨跌0.29%，至30,788點；標普500指數期貨跌0.27%，至3,755點，納指期貨跌0.22%，至12,429點。

德國DAX指數跌0.68%；英國富時100指數跌0.66%；法國CAC40指數跌0.78%；意大利富時MIB指數跌0.08%。

Square（SQ）盤前跌2.48%，至213美元。Squar日前宣佈，以2.97億美元現金和股票收購說唱歌手Jay-Z旗下音樂和娛樂平台大部份股權。Tidal將在Square旗下獨立經營，並加入Cash App生態系統。

盛傳最快於下周招股的百度（BIDU）盤前跌1.72%，至256.1美元；B站（BILI）跌3.58%，至122.13美元。

和黃醫藥易名「HUTCHMED」

長和系旗下的和黃醫藥（HCM）公佈，截至去年底止，全年虧損擴大至1.26億美元（折合約9.78億港元），2019年同期蝕1.06億美元。每股虧損0.18美元。

年內收入按年升11.3%至2.28億美元，當中腫瘤及免疫業務的綜合收入增加12.8%，至3,021.5萬美元，集團預料2021年該業務收入將增加至介乎1.1億至1.3億美元。另外，研發成本則增加26.5%至1.75億美元。

和黃醫藥主席杜志強表示，在未來3年將繼續在全球範圍內擴大研發和商業化團隊，以支持創新腫瘤藥物在中國、美國及歐洲的上市計劃。公司去年獲得了美國FDA授予3項「快速通道」資格，並開始提交索凡替尼新藥上市申請，亦是其首次在美國提交新藥上市申請，料能在2021年底或2022年初於美國獲批。

另外，和黃醫藥擬更改英文名稱，由目前的「Chi-Med」改為「HUTCHMED」，中文名稱「和黃醫藥」則保持不變，擬在4月股東周年大會正式變更。

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