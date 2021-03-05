港交所（388）公佈，將於3月29日（周一）實施第二階段市調機制優化措施（俗稱冷靜期），容許市調機制於同一交易時段被多次觸發。

為防止股票市場出現「閃崩」或程式錯誤等極端波動情況，港交所於2016年8月首次在證券市場引入市調機制，並在近年優化該措施。

該所於去年第2季已推出首階段措施，同一交易時段內每隻市調機制證券只容許一次觸發，第二階措施則容許機制被多次觸發。機制涵蓋股票總數接近500隻，其觸發界線分別設定為5分鐘前最後成交價的升跌10%、15%和20%。

港交所市場主管姚嘉仁表示，市調機制第一階段優化措施推出後，樂見業界反應正面，且市場運作有序。「因此，我們將按計劃實施第二階段的多次觸發措施，進一步確保市場持正操作。」

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