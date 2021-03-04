近年海壇街好多新盤，發展商總愛把這裏定為長沙灣區，其實只在掩飾，讓買家感覺不在深水埗。說發展商錯嘛，卻又搬來分區計劃大綱圖作為理由，然而這準則，整個深水埗都納入長沙灣區。要是根據區議會選區分界圖，海壇街納入深水埗區。長沙灣又好，深水埗又好，總之南昌街至欽州街、鴨寮街至通州街的四方框，就是被網民形容「好驚驚」的地方。

海壇街一帶新盤租金自然比鴨寮街至荔枝角道的唐樓幾千元劏房為高，像恒地（012）海柏匯暫時9個租盤，最平為實用205方呎，叫租1.2萬元。由德祥地產（199）及市建局合作發展的海珀，全盤76伙賣了一年多只賣約一半，暫時有3個租盤，劃一叫租1.5萬元，相信是試水溫價。睇吓一個市場叫租1.5萬元的海珀一房單位，業主去年10月以約600萬元買入，實用283方呎，雖然沒有間房，但都預留了一個7呎8吋乘7呎11吋的空間作為睡房，擺張4呎乘6呎床後仲有位放衣櫃，衣櫃可作為與廳之間的間牆。不過，業主就不滿意交樓質素，其中牆身有一處凸起、浴屏門漏水。

資深驗樓師賴達明現場實測浴屏門漏水，花灑沒直射角位，短短10秒，已見浴屏門漏水，灘水越流越勁，流到多於3格階磚，如果修返個窿，日後沖涼，廁所地板好難唔濕。不但如此，明哥更發現，企缸水龍頭與牆身間的接駁位無做修口，容易滲水入磚底。另外，洗手盆水龍頭邊無做膠邊，一放水，就見滲水滲到櫃底濕透了。開放式廚房來去水無問題，但問題在抽油煙機，試機已見漏風吹起紙巾，打開夾板一睇，喉管揈揈。至於業主指睡房牆身凸起，明哥稱，這是行內俗稱的「大肚」，除此之外，單位牆身有多處巢皮，反映髹漆手工差。另外，大門防盜眼一開就鬆，天花燈裝歪。總結，單位主要是有「風水」問題，即漏風和漏水，評分50分。

海珀發展商回應，在接獲業主的修繕清單後，已經派員前往有關單位，檢視及跟進清單記錄的事項，並會在合理切實可行範圍內盡快處理相關修繕工作。截稿前，單位修繕清單的要求項目已完成執修。

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