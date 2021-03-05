政府官地短缺，故近年逐漸著力於市區重建。市建局最新公布啟動土瓜灣道或榮光街發展計劃，並展開法定規劃程序。涉及規劃將推行七個重建項目，市建局將重新規劃項目範圍內的土地用途，包括整條玉成街，以及部份的鴻福街和啟明街，並將在2021年3月8日或之前，向城規會提交發展計劃圖的草圖及第一階段社會影響評估報告。

市建局又指，第二階段的社會影響評估報告亦擬於2021年4月21日或之前提交城規會。項目包括土瓜灣道1至31號單數街號、馬頭圍道111至127D號單數街號、玉成街1至7號及2至12號、鴻福街2至6號及10至14號雙數街號，涉及總地盤面積共約7.1萬方呎，受影響業權約560個，影響約830個住戶。計劃改劃成44.8萬總樓面面積的發展項目，涉及約900個住宅單位，並包含近6萬方呎政府、機構及社區設施，以及近9萬方呎商業樓面，預計2032年竣工。

市建局總經理黃知文指，計劃透過重整及重新規劃該項目及毗鄰已開展項目的土地用途，提供更有效的人車道路網絡，並以較佳的城市設計和更多社區設施，提升該區的宜居性。

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