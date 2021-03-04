去年國際油價驚見負43美元瘟疫價，王弼便說，如果這個千載難逢的機會都無法說服閣下增持石油類資產，大抵以後也沒有更好的理由了。到油價回升到正40美元水平，王弼也說油價下一個目標是60美元，當時連在德州油公司工作的朋友亦半信半疑，現在油價已處於60美元水平一段時間，執筆之時，油組仍未開會，如果增產不超過100萬桶，油價應可企穩60美元。

王弼重申，投資石油，最好的方法還是買石油股，而不是直接買期油。買油公司股票長期持有，當然是選擇管理完善的企業，巨型石油公司七姊妹是表表者，但因為太過大隻，彈力未必及得上較小型的二線油企，本欄提過的加拿大油公司Suncor（以SU為代號於美加兩地上市），正屬管理良好兼市值適中的選擇。

SU是加拿大的領先油沙開採商，許多人認為，油沙開採成本高，油田處於內陸阿爾伯達省，運輸困難，難以跟其他產地競爭，但SU作為綜合性石油企業，有自己的煉油廠，旗下亦有超過1,500間Petro-Canada加油站，油沙提煉的原油可以在國內散貨，解決了油沙在海外缺乏競爭力的問題，因此去年油價跌到負數的時候，SU的財政和收入還是穩健。

目前油價回升，加油站的價格比去年低位已升約一倍，而未經提煉為汽油的原油，亦可以在目前較利好的國際市場散貨，SU利潤大反彈可以預期。去年最艱難的時候，SU為保存實力，跟許多油企一樣大減派息55%，但回顧歷史，管理層多年致力增加派息，以每年超過10%的速度增長，不要說油價繼續上升，只要國際油價維持在50美元之上一段時間，SU漸進的派息政策指日可待，長期目標價是疫情前的33美元，潛在升幅達57%。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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