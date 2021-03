【本報訊】潘蘇通私人持有的何文田一期物業發展早前已轉讓予鷹君(041),港鐵(066)並與鷹君簽訂更替合約,不過市場消息指,稱擁有該上蓋「優先購買權」的長實,將正式狀告潘蘇通,今天在高等法院開庭審理。

擁何文田項目優先購買權

長實與高銀去年簽定的重組協議中,就有關項目存在優先接受或拒絕權契據(a deed of right of first refusal),若有關潛在買家出價收購該項目部份或全數權益,長實可享有優先購買權或提出拒絕。不過項目最終轉讓予鷹君。

市場消息指,潘蘇通一方擬出售何文田上蓋發展權時,曾與長實接洽,長實則開了一個「不可能完成的條件」,其時是繳付港鐵費用死線前數日,惟潘蘇通一方最終尋得鷹君願意接手,而據了解,潘蘇通一方再向長實提出是否不願意以更好條件接手,其「口頭上」否決。

本報曾就事件向長實查詢,長實於上月21日曾指出︰「相信事情是一個誤會,只希望提示對方信守協議,事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決,傳票將被撤回。」本報早前再向長實查詢,至今未獲回應,潘蘇通發言人亦未有回應事件。