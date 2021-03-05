全國政協委員、銀娛（027）副主席呂耀東在北京出席兩會接受傳媒訪問時指，民眾已開始接種新冠疫苗，憧憬日後有「疫苗護照」，加上下半年澳門有不少新設施開張，有信心下半年市況會較上半年好。

近日起進入澳門賭場無須出示陰性檢測報告，他指措施方便客人進出，相信可以逐步帶動賭場人流，包括本地客。

他相信，疫情受控後，將增加開展旅遊氣泡的機會，澳門仍是很多內地及香港人外遊首選地。賭牌方面，他指當局未就賭牌續牌與銀娛溝通，集團會做好工作，相信適當時政府會諮詢各界人士，並作出好的決定。另外，他指，集團以澳門為發展基礎，立足澳門及在大灣區發展，由於手頭資金較充裕，希望在合適時機在橫琴及大灣區尋找可發展機遇。

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