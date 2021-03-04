以霍建寧多年來，為李嘉誠江山寫下的戰績，相信不會有人質疑他的工作能力，最著名的一定要數上千億賣橙一役，將資產收購回來改造出售，過往是和黃持續創造佳績的技巧，出售「香橙電訊」這單刁，在廿年後的今日仍為人津津樂道。

李嘉誠在國際舞台上，電訊業務是其中一個主要投資，最早收購的是英國電訊網絡Rabbit，屬第一代流動通訊業務公司，由於市場逐步轉型，Rabbit亦開始失去市場，和黃亦隨之將發展重點投放在發展第二代流動通訊的Orange，霍建寧是Orange項目負責人，他用短短四年時間，Orange將其客戶人數由1994年的300萬增至1999年的3,500萬，年增長率達到60%，令當時發展不太順利的Orange搖身一變成為英國第三大流動通訊營辦商，並在英國上市。

其後電訊科網熱席捲全球，而和黃亦趁機決定將Orange出售。然而風評好，估值高只是原材料，要形成一個千億世紀大刁，更需要「鑊氣」才能炒高市值，而兩個「出得起錢」的財團互相競爭，則正好可為和黃泡制這個大刁提供有利條件。

當時市佔率排行首一、二位的Mannesmann及Vodafone，任何一間收購Orange後，就可以穩奪市場一哥寶座，令兩者都對Orange有濃厚的興趣，在霍建寧放風出售Orange後，Mannesmann迅速接手，當時Mannesmann以0.0965股Mannesmann及6.4英鎊（現金及票據）代價以換取1股Orange股份（即每股16.29英鎊），合共收購Orange約44.8%股價，交易總值達到198億英鎊，這項交易為和黃帶來1130億港元稅前盈利。

兩企爭一哥造就千億大刁

有心爭一哥地位的Vodafone自然不會甘願被拋離，決定將成功收購Orange後的Mannesmann收購，新交易在舊交易完成後三個月公佈，Vodafone向Mannesmann股東作價每股350英鎊，Mannesmann股東每持有1股可得到58.96股合併後新公司股份，令這次併購總值達到1870億歐元，當時和黃透過在Orange與Mannesmann的交易，持有Mannesmann股份一成，成為其主要股東；這令和黃賣橙交易僅在3個月後，再賺多500億元，和黃在此一役中勁賺1600億元。這單交易亦成為霍建寧最得意之作。

所謂「靚刁」不會等人，所以有時亦需要有所犧牲，霍建寧出任長實董事之時，相中加拿大赫斯基能源，買賣雙方在加拿大帝國商業銀行撮合下，並經過10多個小時馬拉松式談判，長實終於以32億港元收購赫斯基52%股權，代表長實進行這場談判的霍建寧在完成談判後，趕回港與何綺華結緍。

雖然霍建寧犧牲了籌備婚禮時間，但長實在收購赫斯基後，以數年時間就將其扭虧為盈，並再於當地上市，長實亦從中賺了數十億。2004年時，有傳中石油（857）或中石化（386）有意收購赫斯基，霍建寧當時形容：「赫斯基變咗個靚女，愈嚟愈多人問；變咗靚女，要求就唔同，但暫時仍未有靚仔出現。」又指：「靚女唔一定要嫁，出去拍一拍拖，要做到我喜歡先。」而長實持有這位「靚女」到今日。

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