新盤魚貫而出，新地（016）何文田Prince Central 今日開價，首批50伙單位，開放式入場費695萬元，折實平均呎價29,688元，貼近區內一、二手樓盤成交價。

Prince Central 首批單位共50伙，包括18伙開放式及32伙一房單位，實用面積251至345方呎，開放式及一房間隔。開放式入場單位3樓E室，實用面積251方呎，折實價694.7 萬元，呎價27,677元。一房入場單位是5樓C室，實用面積303方呎，折實價880萬元，呎價29043元。

付款辦法方面，設有180日及建築期付款，最高折扣分別15%及11.5%。當中建築期付款設新增的「Super二按」，最高可借樓價兩成半，一按加二按最高七成半，全期息率是P減2.5厘，最長年期25年。若不選用該按揭，可獲3%現金回贈。

新地副董事總經理雷霆形容項目為「精品豪宅」，他指，自農曆新年以來，新盤市場交投暢旺，料疫苗接種後，今年內或通關，進一步帶旺樓市，料全年一手成交比往年高兩至三成。另外，項目今日下午2時起開示位，明日起收票，視乎收票情況安排首批開售時間，有機會下周賣樓。

何文田Prince Central 今日再開放無改動示範單位，以8樓H室，實用面積266方呎，開放式間隔。單位呈長形間隔，入門左側為開放式廚房，另一端為浴室。單位內櫳窄長，由門口行去露台，僅7步行完。不過，單位設有雙邊大窗，料有對流效果以助通風。而浴室內亦有窗戶，非「黑廁」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商趁大牛市去貨，Prince Central首張價單50伙，定價較同區一手貨尾有15%折讓，又提供高成數按揭，加上同區沒有700萬元以下的一手供應，條件吸引，惟項目貨量不多，只要發展商克制加價加推，項目大有機會全盤沽清。

中原地產陳永傑指，近期新盤以大折讓開盤，相信可產生協同效應，料新盤銷情持續暢旺。在市區新盤低開吸客下，預計約20%的二手客源被新盤搶去，二手交投略為受壓，相反，本月一手成交量料可達2,000宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目同區新晉屋苑皓畋最新成交呎價逾3萬元水平，是次首批單位按折實均價計，屬貼市價水平，相當具吸引力，認為發展商未來有加價空間，除用家外，料有約4成投資客捧場，預期項目呎租可達約80至90元，回報率約2.5至2.8厘水平。

他指出，3月新盤市場熱鬧，估計全月一手成交約2,000至2,500伙。至於樓價方面，由於不少「平盤」被消化，預期升勢較急，單月升幅料約2%至3%。

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