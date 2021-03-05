長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資有份投資的房地產科技初創公司Doma宣佈，將通過與SPAC Capitol Investment合併上市，估值30億美元（下同）。

Doma料將會在今年底上市，料將提供高達6.45億元的現金收益，包括PIPE承諾的3億元以及在Capitol Investment Corp. V的信託賬戶中持有3.45億元的現金。

Doma成立於2016年，使用機械智能技術，以即時技術解決方案，取代過時住宅房地產流程。Doma擁有逾30年的歷史數據平台，可加快物業交易和結算時間，同時大大節省時間和成本。

Doma預計將保留最多約5.1億美元的現金收益，而Doma的現有股東將擁有新合併公司的不少於約80％的股權，但需由Capitol的公眾股東贖回並支付交易費用花費。

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