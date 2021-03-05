美國國債的孳息上揚，形成了升浪，偶爾下跌，只不過是升浪裡頭的調整，而不是見頂。增長型的科技股下跌，形成了跌浪，偶爾反彈上去，都只是跌浪的反彈，而不是見底。目前你要知道的，就只有那麼多。或許你已經知道，但是你不肯正視而作出相應部署的話，都一樣係死。

新經濟易跌難升，舊經濟易升難跌。你記住這一句說話，又可以幫你很多。因此，對於一眾揸科技揸到坐晒深水潛艇的股民來說，假如你問我：依家點做？我會跟你說：痛係痛，但是一樣要清、要減，最緊要唔好溝，以免泥足深陷。情願斬釘截鐵、手起刀落，換馬到舊經濟翻本。

今日同大家介紹金沙中國（1928）。受惠澳門賭場的檢疫措施大為放寬，外來旅客不需要隔離，市場即時憧憬濠賭業的復甦加快，帶動一眾的賭業股顯著轉強，就是練周四的大市急跌，股份一樣是以陽燭上升。早前，集團還出售了在拉斯維加斯的項目，把發展更集中在亞洲區內。

技術上，股份自去年第一季起一直在低位震盪，並三度受制在35元遇阻回落。近日，股份終於借消息配合成交突破，五條主要的均線呈完美的多頭排列，確認展開升浪。你看看同業銀娛（27），連歷史高位都準備挑戰，而金沙卻距離68元差一倍！現價買入，目標68，止蝕35。

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