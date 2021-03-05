新地（016）2019年以逾422億元投得的廣深港高鐵站上蓋商業地王，去年向城規會申請改劃，於今年年初遭城規會否決，當時新地指就否決議案感到失望。最新新地向城規會申請覆核決議。

相關方案為將地盤面積約63.2萬方呎的西九高鐵站上蓋，以4.05倍地積比興建寫字樓、0.95倍地積比提供商業及零售發展，興建成兩座分別為30層及20至24層高，佔256.2萬方呎的甲級寫字樓，以及提供近60萬方呎商場。新地當時指，新方案較港鐵（066）原方案更合適，原方案上蓋發展地盤上相當擁擠，以至可提供的休憩用地有限。其方案提供24小時開放的西九花園徑，加上9.14萬方呎的開放空間，較原方案的2.48萬方呎多出2.7倍。新地當時指將詳細研究委員會的意見，並積極作出適當跟進及檢討。不過最新申請覆核決定，並未修改相關議案。

越秀油塘冷藏倉庫改劃方案再闖關

另外越秀再修訂旗下油塘越秀冷藏倉庫改劃方案，主要為回應政府部門意見，並提交經修訂的交通影響評估、經修訂的合成照片、經修訂的樓宇位置/地盤/樓宇平面圖及有關排水及排污影響評估、環境評估、空氣流通評估、園境設計總圖和城市設計建議的替代頁。

項目地段連5,522方呎政府土地，地皮面積共13.2萬方呎，以5倍地積比發展成4幢29層高及1幢23層高住宅大廈，涉及1,393伙。相比起數年前已經批准的方案，新方案並未修改地積比，但將原定的平均每個506方呎單位面積，減至398方呎，令原定的1,056個住宅單位，增加337至1,393個住宅單位。

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