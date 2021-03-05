傳統豪宅區的何文田區向來供應甚少，近日卻爆搶客潮。新地（016）Prince Central 今日開價，首批50伙折實均價29,688元，貼市價推盤。另一邊，同區萊蒙（3688）及俊和（711）的128 Waterloo，今日新增建期付款方式吸客迎戰。

128 Waterloo預計明年2月入伙，今日新增「置輕鬆」及「置靈活按揭」付款計劃，前者最高享15%樓價折扣，買家在簽臨約及其後的270天分期付樓價8%定金，交樓時付餘額上會。

而後者享最高11%樓價折扣，為購入500方呎以上單位（即兩房至四房戶）的買家設發展商一按，當中，1,800萬或以下最高可借80%；1,800萬至3,000萬元最高可借75%；3,000萬以上最高可借70%，年期最長為25年。首6個月無需供款，發展商會以現金回贈形式代供本息連續6個月（即繳付按揭期數的第1至6期），直至入伙後的第7個月開始買家才需自行供款，年利率為P減2厘，而第13至24個月的年利率則為P。

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