再有豪宅新盤成交，信置（083）西貢133 Portofino 今日首錄洋房成交，2號屋以7,292萬元沽出，呎價見2.82萬元。

一手成交紀錄冊顯示，133 Portofino 2號屋，實用面積2,586方呎，連花園364方呎及天台662方呎，樓高3層，地庫設2車位，設4間套房，今日以7,292.1萬元成交，呎價28,198元。買家選用360天成交期付款。

項目自去年2月起推盤，現累售10伙，套現逾3.3億元。

九肚富豪．山峯分層4,698萬沽

百利保（617）及富豪酒店（078）沙田九肚麗坪路富豪．山峯今日透過招標形式售出一個分層單位，為本周第二宗成交。

是次錄得成交之分層戶為2座3樓B室，四房四套房間隔，實用面積2,107方呎，成交價4,698.61萬元，包括一個住宅車位，呎價22,300元，成交期720日。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目過去兩周共錄7宗成交，套現逾4.5億元，預期豪宅市場走勢持續向好。

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