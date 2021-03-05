本港物流初創Zeek表示，疫情顛覆了香港人飲食習慣及生活模式，外賣到家及線上消費行為成新常態，傳統餐飲、零售及服務性行業面對前所未有大挑戰。

公司指，去年外賣單量超過340萬，按年升近7成。全年單日最高單量是7月19日（近2萬單），為第三波疫情及限聚令的第一個周末；而在第四波疫情下，限聚令及晚市禁堂食横跨冬至及聖誕節，期間的外賣單量佔全年外賣總單量20%。冬至盆菜單量按年急升9倍，其他節日、派對套餐等亦大增3倍。

公司去年的電商配送單量約190萬單，按年升2.19倍，當中以健康食品類產品升幅最多，單量升1.18倍。

Zeek聯合創辦人及行政總裁趙家祺表示：「疫情發展出新模式，外賣及網購變成常態，並逐步變成生活習慣，有報告指出97％香港消費者表示疫情後亦會繼續網購，相信電商數目會持續增長。」

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