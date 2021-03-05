國務院總理李克強發表政府工作報告指，政府將鼓勵穩定增加汽車消費，取消對二手車交易不合理限制，同時增加停車場、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。

車股逆市抽升，長城汽車（2333）升6.2%，報22.25元；比亞迪（1211）升1%，報199元；華晨中國（1114）升0.5%，報7元；雅迪（1585）升9.6%，報18.42元。惟吉利汽車（175）跌0.4%，報24.55元。

中國汽車總會數據顯示，中國汽車總量今年有望達2,720萬輛，電動汽車需求亦會促進反彈。最新能源汽車藍圖，料至2025年，中國電動汽車銷量佔比將由目前5%大幅增加至20%。

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