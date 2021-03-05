內房佳兆業入主星島日報後，佳兆業太子女或相關人士，亦於鼠年尾斥接近億元掃入薄扶林貝沙灣豪宅。

踏入新春前夕，樓市氣氛上揚，二手市場買賣暢旺。其中，薄扶林貝沙灣1期2座一個高層相連戶A及B室，上月初獲買家連車位以9,500萬元買入，按土地註冊處資料顯示，兩單位新登記買家Kwok Hiu Ting、Kwok Hiu Yan，前者料與佳兆業太子女郭曉亭同名，或屬同一人。

資料顯示，該2座高層A單位，實用面積1,153方呎，屬於3房間隔，成交價4,500萬元，實用呎價約3.9萬元，登記買家Kwok Hiu Yan。同層毗鄰的B室，實用面積1,364方呎，間隔同屬3房，成交價5,000萬元，實用呎價3.66萬元，登記買家Kwok Hiu Ting，與入主星島新聞集團的佳兆業主席郭英成女兒郭曉亭名字相同，料屬同一人。上述兩單位和附連1個車位成交，據悉，郭氏家族於貝沙灣1期8座已持有高層相連戶，是次或再度增持。單位原業主早於2003年以共1,541萬元購入單位，持貨17年，帳面賺7,959萬元，升幅約5倍。

「凶宅大王」伍冠流850萬購瓏門收租

另外，過往愛投資「另類物業」或半契樓的凶宅大王伍冠流，新近卻斥資850萬元購入屯門瓏門連租約單位。

祥益地產袁思賢表示，瓏門II第8座高層C室，實用面積484方呎，新近連租約以850萬元售出，實用呎價17,562元，單位每月租金約1.64萬元，以購入價計算，租金回報率約2.3厘。

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