航空IT通訊服務商國際航空電訊集團（SITA）日前遭受黑客攻擊，導致部分乘客數據外洩，新加坡航空約58萬名會員資料亦受波及。國泰（293）表示，注意到事件涉及部分合作航空公司，稱國泰服務系統沒有受事件影響，惟部分合作航空公司的會員資料或遭洩露。

SITA專門為航空公司、機場及空運服務商提供IT技術，全球約九成航空公司均使用其服務，包括機票預訂、票務處理、飛機升降等項目。公司表示，是次外洩事件由黑客攻擊引起，涉及儲存於SITA旅客服務系統中航空公司的乘客數據，公司已立刻採取行動，並聯繫所有受影響客戶及相關組織。

國泰向馬可孛羅會會員表示，已收到SITA的通知，雖然國泰服務系統沒有受事件影響，惟其合作夥伴、航空公司聯盟寰宇一家（oneworld）的部分成員使用了SITA系統，這些航空公司乘客的會員名稱、會員編號及等級等或遭洩露。不過，國泰強調旗下會員資料仍受到保護，已要求SITA告知事件最新進展，並密切監視事態發展。

新加坡航空則發聲明指，雖然公司並非SITA旅客服務系統的用戶，惟作為星空聯盟成員，曾向聯盟提供乘客計劃數據，並轉發至其他成員航空公司，以便驗證會員級別等，故約58萬名飛行里數計劃KrisFlyer和PPS俱樂部會員遭外洩。新航又指，洩露的資料僅有會員姓名及編號等，不包括會員密碼、信用卡資料及其他客戶數據。

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