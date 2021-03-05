億達

億達（3639）公佈，安都方（洛林、諾曼底、志圖及鴻禧）、債務人（大連億達、港鑫及均安）及億達方訂立和解協議，倘債務人於本年9月底前按時分期償還1.75億美元債務，安都方將豁免約3,379萬美元的義務餘額的債務責任，作為獎勵。去年10月債務人被裁定欠付及有責任支付最終裁決金額連同其應計利息，以今日計金額達2.08億美元。

IMAX中國

IMAX中國（1970）更新派息政策，其董事會已批准IMAX中國每年派付上一個財政年度的擁有人應佔溢利淨額約50%。IMAX中國過往並無既定派息率，就2017年至2020年派付的股息為擁有人應佔純利約33%或每股0.04美元。

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