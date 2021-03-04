【本報訊】疫情尚未完全受控，經濟仍待復蘇，金管局再度延長中小企還息不還本計劃以助業界紓困。該局昨聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣佈，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至今年10月，計劃推出至今近一年，涵蓋所有年度營業額在8億元以下及沒嚴重逾期還款的企業客戶。

疫情持續 中小企周轉難

金管局表示，考慮到疫情持續，部份中小企資金周轉仍困難，故協調機制同意合資格企業客戶，於今年5至10月期間的貸款本金還款期，可再獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則獲延長90天。

若同一筆貸款由原貸款日起累積展期540天或以上（或同一筆貿易融資貸款累積展期270天或以上），銀行可採取彈性安排，在符合風險管理原則下按客戶個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排，助客戶度過難關。截至今年1月底，銀行業為支援企業客戶已批出超過5.9萬宗貸款展期等支援措施，涉達7,500億元。與去年11月延長計劃時一樣，銀行不會為這次延長安排向客戶發個別通知，有需要的客戶需聯絡銀行。滙豐發言人回應，歡迎有關計劃再延長6個月，該行會積極配合提供協助。截至去年底，滙豐批出的企業還息不還本及其他延期還款等個案，涉逾2,300億元貸款額。