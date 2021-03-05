香港前景令人憂慮，不少家長擔心子女留港讀書影響教育，紛紛舉家移民。已移居英國三個月的Cici，除了與丈夫帶女兒離港，還要帶同3隻愛狗，其中1隻更是大狗金毛尋回犬，過程絕不輕易。

Cici選擇自己辦理3隻寵物的移民程序，事前就需要先提供英國地址作為通關之用，因此Cici未起行，就需要先在香港「隔山租樓」。

香港人想租英國樓，過程可能比想像中困難。一般英國業主都需要租客提供信貸報告（credit history），首次在英國租樓的Cici沒有紀錄，還要帶同3隻寵物同住，要找到合適房屋就難上加難。

曾在業主中途唔賣 「話要賣畀鄰居」

英國租務市場在疫情下依然暢旺，以曼城為例，一個租盤平均14天就能出租，但市道好令業主和地產代理都不愁沒有租客，對於麻麻多多的海外租客總是愛理不理，更曾有英國業主表明不租不賣給新移民。

Cici要隔山租樓，唯有靠代理提供的影片及相片睇樓，幸好經介紹下，遇到一位港人業主，對方不但接受養狗，亦非常體諒香港人急急移民的需求，在沒有當地收入情況下，亦接受Cici的香港收入以作證明，預繳半年租金即肯簽約。

紅磚房英國物業總監Kelvin Ng指，港人業主同聲同氣，不怕有文化衝突，更罕有地肯接受當地不流行的免租期，方便港人移民搬屋。

Cici最後以月租825英鎊（約8,891港元），在曼城租屋，租樓過程前後只花了約1個月，她亦感到自己十分幸運。她期望一家人及狗狗能盡快適應英國生活，安頓後找到工作，繼而在當地置業，落地生根。

Kelvin建議若有意在英國置業的港人，同樣要注意文化衝突，因為當地人都十分注重本土文化，有時拒絕賣樓給海外投資者，全因他們希望留這些物業予英國年輕人上車，「試過有個案談到中途不賣，原因是業主想賣給鄰居，有時他們會為這種情意結，而拒賣給香港人。」

租金回報高 不代表一定抵買

要在英國置業成功，Kelvin指遇到香港業主固然可較易溝通，但都要留意三件事。第一、就是要找測量師驗漏水驗結構，始終英國樓間間數十年以至過百年計，功夫不可慳；第二、查冊亦要足，同樣因樓齡高，避免有糾纏不清的業權，「見過有業主賣樓，原來兩公婆打緊官司離婚，仲爭家產！」；第三、就是注意按揭批核情況，「遇過有個案，測量師認為無問題，律師亦覺得無問題，但最後銀行因間屋加建了廚房extension而拒絕批按揭。」

Kelvin建議，假如港人新移居英國，未熟悉當地文化，不妨委託華人律師辦理買賣過程，「始終兩地有文化差異，當地律師回覆郵件通常會比較慢，華人做事節奏較切合港人生活習慣。」

至於英國置業攻略，Kelvin就指英國曼城房屋回報率一般有6厘7厘，但要注意回報率高不代表好，地區治安及租客質素亦同樣要考慮。他提醒買家要先了解當地文化和租客需求，例如一般英國家庭對近車站的房屋不感興趣，與香港情況相反，「靜嚶嚶的掘頭路，反而他們更鍾意。」

Produced by: Fruity Nutty Studio

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