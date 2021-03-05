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北水每日掃貨名單｜重現淨買24億元 掃騰訊中移動 沽美團小米

3小時前
騰訊（700）昨被北水淨沽近9億元後，今獲淨買最多，達到20億元。

恒指周五跌138點，收報29,098點，主板成交2,404億元。港股通南向資金買賣成交557億元，今日重新錄淨買，流入24億元。其中，滬港通淨買近10億元，深港通淨買13.8億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、中移動（941）等，北水成交介乎20億至63億元。

股王騰訊昨錄淨沽近9億元後，今獲淨買最多，達到20億元；股價隨大市跌1.5%，報679元。中移動則淨買9億元，逆市升3.3%，報56.85元。

美團牛年連續12個交易日錄淨沽，今日流走4.4億元；小米淨沽4.6億元，中國建材（3323）亦減倉6.3億元。

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