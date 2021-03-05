國務院總理李克強今早在13屆全國人大四次會議發表政府工作報告，中國2020年國內生產總值增長2.3%，實施階段性大規模減稅降費後，逐步為市場減負債超過2.6萬億元人民幣（下同），其中減免社保費1.7億元。

經歷武漢肺炎疫情，李克強提到中國是全球主要經濟體中唯一錄得經濟增長，而城鎮新增就業人口達1,186萬人，去年尾的全國城鎮調查失業率下降至5.2％，居民消費價格上升2.5％。

中國2021年的財政預算赤字率降至3.2%，去年的預算赤字率為3.6%，預期今年GDP增速目標為6%以上，城鎮新增就業預期增逾1,100萬人，但城鎮調查失業率預期會升至5.5%，預期2021年居民消費價格升3%左右。

今年中國新增地方政府專項債券額度為3.65萬億元，去年為3.75萬億元，政府今年將大幅增加投入中央級基礎研究支出增長10.6%。

為恢復社會元氣，政府再推稅務優惠，納稅人增值稅起徵點從月銷售額10萬元提升到15萬元，對小微企業和個體工商戶每年應納稅所得額不到100萬元的部分，再減半徵收所得稅。

今年1月，人行貨幣政策委員會委員馬駿曾提出，應永久性取消GDP增長目標，故兩會其中一個焦點，是中國會否公佈全國GDP增速目標。

資深投資者林一鳴認為，中國預期今年GDP增速目標為6%以上，是一個正面參考指標，「推高GDP除咗內需外，好多都係基建，但唔係話做就做，要睇錢睇經濟，讓地方政府有時間去籌劃。如果你大數唔出，省果個都出唔到，但你要做嘢嫁嘛。」

他又形容今年GDP增長目標6%「唔aggressive」，因去年基數較低，「就算你咩都唔做，6%都好易達到。」

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