【打工皇帝三之一】

過去廿年人工累積近30億元，繳薪俸稅超過4億元，時薪達2.6萬元，足足是最低工資的693倍；曾經有人形容「他是充滿賺錢細胞的人」，但他卻不是老闆，他就是霍建寧，在遇上首富李嘉誠後，成為年薪高過上市公司盈利的一代打工皇帝。

近月由霍持有的赤柱舂磡角道兩間大屋，傳獲買家以逾9億元洽購，已遠超不少上市公司市值。過去20年，他年薪從來沒有低過9位數字，在打工皇帝這個寶座上長達19年，是第一代打工皇帝。最新在2019年報顯示他年薪2.27億元，能夠賺到這個數字，除了本身工作能力，背後亦有一套打工秘笈。

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍指，像霍建寧般的打工皇帝萬中無一，老闆與僱員之間有着相輔相承的作用，管理層有能力讓公司賺錢，再加上遇到一位願意分紅的老闆；要知道市場上100間公司有超過90間都不能賺錢，即使管理層有能力，但遇上不願意分紅的老闆，最終亦要重回人力市場兜兜轉轉。

公開炮轟胡應湘護主

外界對霍建寧背景了解不多，有傳霍父曾出任國民黨總統英文翻譯。霍建寧於香港大學畢業，曾在美留學，最初期在長實（1113）只是任職會計主任，3年後離開，並與友人合資開會計師行，不久便告結業，最後回巢。上位講天時及人和，當年和黃大班馬世民到日本出差，霍建寧由長實借調和黃，意外被馬世民發現他是一個談判專家，傾「刁」一流，遂向李嘉誠大力推薦。

霍建寧創出表外融資（Off Balance Sheet Financing），為當時正高速發展時期的長實提供融資，在早年出售英國第三大流動通訊營辦商Orange一役，為李嘉誠大賺千億；將赫斯基轉虧為盈。這些功績，相對於其兩億年薪，算是超值。

替老闆分憂、表態，也是工作能力。2002年合和創辦人胡應湘就港珠澳大橋的建議中，在大澳建貨櫃碼頭，直接影響和黃旗下貨櫃碼頭利益，霍建寧當時公開炮轟富豪級的胡應湘：「若Gordon（胡應湘）要起橋，自己搵到錢，我恭喜佢囉，你去做世界唔緊要，你就唔好做我世界！」出位言論只適用於護主，在李嘉誠身旁時，霍建寧時刻保持低調，業績記者會上，從不多言，只待誠哥開聲叫其代答時才會開口；不單只是李嘉誠本人，就連待在李嘉誠長子李澤鉅身旁，這招同樣適用，即使在「買橙」一役創下商界最賺錢的歷史交易，但亦從不以功臣自居。有傳霍遞電話給李嘉誠時，仍是雙手奉上，而其平日生活亦低調。除李嘉誠之外，霍建寧對兩位少主亦服侍周到。

結婚前促成購赫斯基

由於「靚刁」不會等人，有時需要有犧牲，霍建寧出任長實董事時，相中加拿大赫斯基能源，買賣雙方在加拿大帝國商業銀行撮合下，並經過10多個小時馬拉松式談判，長實終以32億港元收購赫斯基52%股權，代表長實的霍建寧在完成談判後，趕回港與何綺華結婚。雖然霍犧牲了籌備婚禮時間，但長實在收購赫斯基後，以數年時間就將其扭虧為盈，並再於當地上市，長實亦從中賺了數十億元。

李嘉誠一直待霍建寧不薄，自1999年開始，他的薪酬從未少過1億元，穩坐本港打工皇帝寶座長達19年，直至2017年才被恒大（3333）夏海鈞及騰訊（700）劉熾平打破。