由會德豐地產等五家財團聯手推出的長沙灣「百億地王」維港滙I，首批108伙昨日開價，折實平均呎價2.46萬元，料成一手新例後，西九龍首批最貴呎價新盤。市場消息指，項目今日起收票，至晚上8時，已收逾140票，以首張價單108伙計，已錄足額認購。

維港滙I首張價單涉及108伙，實用面積277至835方呎，當中包括12伙開放式、39伙一房戶、49伙兩房戶，以及8伙三房單位。價單定價為802萬至2,755.6萬元，呎價27,486至33,241元；發展商提供多達9種付款計劃，最高折扣優惠為20%，折實價介乎641.6萬至2,204.4萬元，折實呎價為21,989至26,593元，整批折實平均呎價24,628元。

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