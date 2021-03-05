經營HKTVmall的香港電視（1137）公佈，2月份每月訂單總商品交易額（GMV）為4.56億元，按月跌19.1%，按年跌5.4%。

港視於2月份錄得平均每日訂單總商品交易為1,630萬元，按月跌10.4%，按年跌1.8%；2月份平均每日訂單數量為3.35萬宗，按月跌6.2%，按年升2.8%；2月份平均訂單值為486元，按月跌4.5%，按年跌4.7%。

公司解釋2月表現較差是因為今年2月日數，較上月和去年2月少，以及農曆新年長假期帶來的季節性影響。

該股股價跌8.7%，收報12.8元。

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