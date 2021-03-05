黃竹坑站上蓋項目「港島南岸The SOUTHSIDE」最後一期項目開始部署招標，港鐵(0066)最新公布，邀請有興趣的發展商或財團，下周一起就港島南岸第六期物業發展提交發展意向書，並於下周五(3月12日)截收發展意向。

港島南岸第六期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位。今年年初港鐵正式命名黃竹坑上蓋物業為港島南岸，並於同月截收項目第五期標書，最終由新世界(0017)、帝國集團、資本策略(0497)及麗新(0488)合組之財團奪得。市傳項目補地價逾64億元，以可建樓面63.6萬方呎計，每方呎補地價約10,119元，比第四期項目補地呎價低4.4%。

另外由路勁奪得的項目第一期早前命名為「SOUTHLAND晉環 」，目前正待批預售樓花同意書，冀可於月內推售。

萊坊執行董事林浩文指，近日疫情平穏，樓市氣氛不錯，估計最少有30個發展商會入意向書，約有10-15個發展商會正式入標。林浩文指未來地鐵站的大型住宅地供應有限，而黃竹坑站已具備相當優勢。相信發展商對後市信心仍有信心，該區配套亦日漸成熟。如同區有項目及有協同效應的發展商會有更大興趣。預計補地價約每呎10,000至10,500元，與第5期相約，連同補地價金額，每呎樓面地價1.6至1.8萬元，即市值約81至91億元，落成後呎售2.8萬元起。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！