霍建寧這個李嘉誠背後的男人，外界對他背景了解不算太多，有傳霍建寧父親曾經出任國民黨總統英文翻譯，但最為人津津樂道的，還是他與太太均熱愛音樂，除有鋼琴演奏級資格後，更曾在2008年力棒酒廊歌手區小麗（Irene A），並助其在09年於九展開演唱會，當時更有傳他會入股金牌大風。

熱愛音樂的霍建寧，與區小麗在酒廊認識後，他與太太及區小麗夾band長達十年時間，區小麗接受訪問時曾經提過，霍建寧屋企有錄音室、各種樂器及器材，雖然鋼琴彈得好，但「唱歌就一般」。

雖然區小麗其後在樂壇中消失，但仍無減霍建寧對音樂的熱情，他經黃紙兄弟殼王陳國強介紹下，認識李克勤、譚詠倫及彭建新等人，在社交網站上曾流出他們夾band的影片。除此之外，霍建寧三女一子，全部均是8級以上的鋼琴好手。

除喜愛音樂之外，霍建寧識使錢懂消費亦都是出名，名下擁有不少名車，除賓利之外，較為人所知的是Tesla，車牌亦是其中一個亮點，全部都是Canning（霍建寧英文名）。住的更是有港版梵爾賽宮之稱的深水灣道37號，因其歐式外型兼羅馬雕塑泳池，外界形容為「港版梵爾賽宮」，別具氣派。

物業原由榮利集團持有，樂聲電子94年以2億元購入後重建。其後，從事石材生意的創律集團主席徐增平以2.2億元買入，半年內以2.6億元轉售予國內商人成磊，霍建寧於2006年以高價3.5億元購入，這三層高獨立屋，總樓面1.6148萬方呎，呎價2.1675萬元，大宅曾經登上亞洲第二最貴豪宅，總樓面1.6148萬方呎，設有6間套房，擁有深水灣全海景，停車場可泊7部車輛。

為超人李嘉誠打江山多年，屢次將業務扭虧為盈，貴為李嘉誠商業王國的頭號功臣，霍家大宅所處貴重豪宅地段，堪稱有錢都未必買到，有說大宅是「誠哥」出手送予霍建寧的「禮物」。因應超級豪宅供應匱乏，這幢大宅市值已升至逾20億元。儘管霍建寧實力非凡，其大屋與「主人」李嘉誠的深水灣道79號位處同一條街上，惟主僕之間大宅保持一段距離，並位處李嘉誠大屋的後方，儼如站在誠哥後面的左右手。

霍建寧名下約有30間註冊非香港公司，過往多透過公司名義入市，如旗下Joachim Limited購入淺水灣保華大華、鴨脷洲海怡半島及中半山帝景閣。私人名義購入不多，如樓齡已逾30年的淺水灣松苑，霍建寧1989年斥380萬元買入中層A室，持貨3年後以890萬元沽出，帳面賺510萬元，升幅1.3倍。

由他持有的赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋，則分別由Key Success Investment Ltd及Dingford Development Ltd持有，按記錄顯示，64號屋於1992年以1,650萬元購入，66號屋於94年斥4,200萬元購入。兩間大屋有傳獲買家出價逾9億元洽購，「霍大班」或看時機是否成熟，趁高位沽售貴重物業。霍建寧80年代開始買賣物業，其中4項物業獲利1,180萬元，另4項物業持有，市場估值逾30億元。

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