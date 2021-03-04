話說連登討論區有帖文《一個女仔租深水埗驚唔驚》，源於一名網民想租深水埗樓而有些憂慮，結果引來不少回應，包括有一樓一鳳、大媽髮廊、道友吸毒，穿梭南昌街與欽州街之街道，會被叔父笑淫淫咁撩，有男網友話：「一個男人行都驚，唔好話女仔。」今次《蘋果驗樓》適逢海壇街海珀入伙，就由室外驗到室內，直擊深水埗的日與夜，印證這裏是否網民形容的「慾望之城」。說時遲，那時快，直擊翌日「明哥」深水埗「愛心飯堂」就被爆竊。

記者一個女仔，下午4時，由港鐵深水埗站行去海壇街，都未起步，站在C出口地面，已看見一名略胖的南亞裔女子站立多時，並且不時向路過阿叔拋媚眼。途經街市，睇你點睇，好處是買餸方便，但人來人往，街道污糟邋遢。穿過荔枝角道，醫局街地舖立立雜雜，有廢物回收、五金舖、車房等等。附近南昌街休憩公園就是曾被傳媒拍攝到道友當眾啪針的地方，不入虎穴，焉得虎子，入去行個圈，未見道友即場除褲啪針，但有個阿伯貼住記者背脊行，令記者心跳加速。記者扮淡定行出公園，仍被園內叔父望到實一實。一路之隔是美沙酮診所，診所外是疑似交易點，看見有人數銀紙，有人睇水，更離譜是，即場拍到一名灰衫男子向一名坐於診所外的男子買入一些物品，並隨即除低口罩，將物品放於口中。

接近黃昏，基隆街至大南街一段的南昌街即現「快閃黨」，一架架貨車駛到路邊擺地攤，主要是二手貨，賣鞋、家電、手機等，奇怪是竟然賣CD。地攤延伸至大南街，小販以非本地人為主，行到中段，一名南亞裔人士指住記者心口攝影機，不停耍手，其後吹響一下哨子，記者裝作若無其事地離開。

晚上10時，街市收檔，看見有人在街邊開枱飲酒玩骰盅，日光日白叔父望都唔望吓記者，卻到月黑風高，一名中年南亞裔男子望住記者說：「Hello！how are you？」或許文化差異，但腦海閃過一些網民留言，包括「我仲係學生嗰時，日日都俾南亞佬同啲叔父撩，有啲變態仲會行過掃吓你大髀，夜少少仲會吊你尾，好恐怖！」「有晚去深水埗食嘢都好驚，啲南亞裔見到後生女就笑淫淫咁撩你。」沿途唐樓紅色光管亮着，代表一樓一鳳經營中，有幾個檔口的出入口有大漢看守。

由地鐵站行到海壇街，雖然步程僅約7分鐘，日頭人煙稠密，感覺尚算安全，但到晚上，記者認為：如果你問我自己一個行過嚟驚唔驚？我夜晚經北河街，見到有人飲酒，仲要被人撩，佢可能唔會有咩不軌意圖，但作為女仔唔會開心囉，佢同我講hello嗰下，真係好乞人憎，我只係想返屋企啫！如果日日都被人咁sweet問候，我會覺得好煩！

去年底多名深水埗區議員關注疫症下區內治安問題，當時第1次問警方，警方無交代數字，多名區議員要求下，才獲得後補資料。數字顯示，2020年上半年深水埗區有2,769宗罪案較2019年同期升28%，其中增幅最多是行劫案，錄得34宗，升1.6倍，詐騙及爆竊分別升79.8%及69.2%。值得一提，警方回覆罪案上升的理由是「在經歷一年的社會動蘯後，部分市民的守法意識減弱；而疫情亦令疲弱的經濟進一步下行，因此亦增加了社會的犯罪風險。」

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！