【本報訊】美債息再度抽高震散大市，引發本港科技股小股災；恒生科技指數急挫6%，創個半月低位收市。專家預期科指大機會步入技術性熊市，惟現階段不建議持有科技股投資者清倉、或一窩蜂換馬至價值股，先守至下一輪焦點新股回流，帶動市況借勢回升。

恒生科指昨失守九千點大關，最低見8807點，收報8819點，插546點或5.8%，為1月15日後收市新低；以2月17日收市高位10945點計，指數插逾19%，幾乎步入技術性熊市。成份股全軍覆沒，其中美團（3690）插8%至340元，市值蒸發1,919億；騰訊（700）跌逾5%至690元，市值蒸發3,166億元。

北水沽美團騰訊最多

北水迅速離場進一步拖累科技股表現。北水昨錄淨流出43.32億元；十大成交活躍股中，11隻錄淨沽的股票，有5隻為科技股。美團及騰訊更包辦北水走資王頭兩位，分別被淨走10.23億元、8.91億元。小米（1810）及京東（9618）齊跌4%；潛在染藍的快手（1024）亦瀉6%；微盟（2013）大跌13%，為表現最差科指成份股。

耀才證券研究部副經理譚智樂形容科技股「似股災狀況」，受累債息上升，科指大機會進一步跌穿8800點，「屆時相當於進入技術性熊市，好似納指的有頭肩頂線都好易穿。」他又指，債息升令資金有興趣沽科技股，並換馬至價值股，「其實科技股之前都升過龍，所以現時市場係健康啲。」譚智樂建議，持有科技股散戶，不要一窩蜂轉倉至舊經濟股，「始終會升返晒上來，寧願捱，或增加現金比例。」若大型科技股高位跌兩、三成，或涉及孖展戶斬倉引致的恐慌性拋售，故不建議散戶撈底博反彈，「等待跌勢喘定，債息調整後才慢慢入返都未遲。」

專家不建議散戶清倉

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦亦不建議散戶清倉，若持有大型科技股可守住，但提醒中型科網股、SaaS概念等，對債息較為敏感，料短期難回高位。「科技股未玩完，要等下一輪IPO，如京東物流、嗶哩嗶哩、百度等回來，或會利好。」中線可部署本地零售股、航空股等。

港股跟隨外圍及A股走低，昨低開354點後，盤中曾插778點，低見29102點，尾市跌幅收窄，最終收報29236點，挫643點或2.2%；H指跌340點或2.92%，報11325點。主板成交回升至2,243億元。全日沽空金額約293.72億元，沽空比率為13.09%。